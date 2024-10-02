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11:33, 2 октября 2024Экономика

Мишустин сообщил о рекордном урожае

Мишустин заявил, что сельское хозяйство в РФ показало рекордный урожай

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В 2024 году показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в России были успешно выполнены. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в рамках встречи с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым, передает РИА Новости.

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что министерства будут пристально следить за итогами 2024 года, однако уже сейчас очевидно, что показатели отрасли по наиболее важным продуктам (мясу, рыбе, растительному маслу, сахару и зерну) полностью выполнены.

Ранее сообщалось о том, что в сентябре 2024 года Россия резко снизила экспорт зерна на четверть. Поставки пшеницы за рубеж уменьшились на 16 процентов. При этом ячменя было отгружено втрое меньше, чем в сентябре прошлого года, а кукурузы — вдвое меньше.

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      Наталья Анисеева
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