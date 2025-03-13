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15:15, 13 марта 2025Экономика

В России начали ждать урожай бананов

Измалков: Первый урожай бананов может быть выращен на Ставрополье в 2026 году
Дмитрий Воронин

Фото: Lotte Löhr / Unsplash

В случае решения всех организационных и технических вопросов первый урожай бананов в Ставропольском крае может быть собран уже в 2026 году. Об этом рассказал глава регионального Минсельхоза Сергей Измалков, которого цитирует ТАСС.

Ожидаемая уборка выращенных в России бананов должна, по словам чиновника, пройти в Невинномысске, где запланировано строительство 15 гектаров теплиц с общим объемом инвестиций около 1,4 миллиарда рублей. Министр уточнил, что сейчас инвестор занимается проблемой коммуникаций, от решения которой и зависит конечный результат.

Также, по данным Измалкова, российские власти могут в ближайшее время признать бананы отечественным сельхозпродуктом, благодаря чему у производителей появится возможность претендовать на меры господдержки.

Ранее стало известно, что климатические изменения сокращают возможности выращивания бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне, что в ближайшие десятилетия может привести к глобальному кризису в индустрии — к 2080 году производство этой культуры для поставок в другие страны перестанет быть экономически выгодным для 60 процентов занимающихся этим регионов.

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