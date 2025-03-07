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16:38, 7 марта 2025Экономика

В мире возникла угроза дефицита бананов

NF: Изменения климата грозят дефицитом бананов в Колумбии и Коста-Рике
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Unsplash

Климатические изменения сокращают возможности выращивания бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне, узнали ученые из университета Эксетера. В дальнейшем это может привести к глобальному кризису в индустрии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Food (NF).

К 2080 году выращивание бананов для поставок в другие страны перестанет быть экономически выгодным для 60 процентов регионов, являющихся основными поставщиками этой продукции. Причиной ученые называют повышение температуры, а самыми пострадавшими странами, по их прогнозам, станут Колумбия и Коста-Рика. Из-за изменений климата погодные условия в этих странах перестанут быть приемлемыми для выращивания бананов, объясняют они.

В Бразилии и Эквадоре ситуация, по словам ученых, будет не столь катастрофичной, поэтому эти страны смогут продолжить производство и экспорт.

Предотвратить тяжелые последствия для продовольственной безопасности могут срочные инвестиции, указал профессор Дэн Беббер. Среди возможных мер он назвал создание и разработку новых сортов бананов, устойчивых к жаркой погоде, а также улучшение ирригации (технологии подачи воды на сельскохозяйственные земли – Прим. ред.). Вовремя начатая работа в этом направлении позволит сохранить рабочие места миллионов людей, подчеркивают ученые.

Ранее о выращивании бананов задумались в России. По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, пока это не является экономически выгодным, однако в министерстве уже изучают различные способы. В качестве примера она привела опыт Казахстана, где этот плод выращивают в теплицах. В январе гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов пообещал главе Минсельхоза к концу года представить первые бананы, выращенные в стране.

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