Назван срок появления первых российских бананов

Платонов: Выращенные в России бананы представят к концу 2025 года

Первые выращенные в России бананы представят к концу 2025 года. Срок появления отечественных плодов назвал на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России» гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов, его цитирует ТАСС.

По словам представителя организации, вырастить в российском климате бананы вполне возможно.

«Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — пообещал Платонов министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.

О перспективах выращивания бананов на территории России Лут впервые заявила на международном форуме Финансового университета. По ее словам, в министерстве уже задумываются над способами. Так, например, в Казахстане, который она посещала недавно, бананы выращивают в теплицах. Чиновница уточнила, что сначала требуется поработать с технологиями, хотя в приоритете у правительства все же другие задачи — например, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Осенью 2024 года Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн, минимума за последние 12 лет. По данным латиноамериканской страны, показатели за восемь месяцев этого года на 20 процентов меньше год к году. Это самый низкий объем продаж для Эквадора с 2012 года, когда за указанный период в Россию импортировали 755 тысяч тонн бананов.