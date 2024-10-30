Россия рекордно сократила ввоз бананов из Эквадора

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года

Россия за первые восемь месяцев 2024 года снизила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — это минимум за последние 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным латиноамериканской страны, показатели за восемь месяцев этого года на 20 процентов меньше год к году. Помимо этого, это самый низкий объем продаж для Эквадора с 2012 года, когда за указанный период в Россию импортировали 755 тысяч тонн бананов.

Отмечается, что за последние пять лет Россия в среднем импортировала у Эквадора 958 тысяч тонн бананов — на эту страну приходилось примерно от пятой части до четверти всего ее бананового экспорта.

В январе 2024 году первая партия бананоы была отправлена в Россию из Индии. В Минсельхозе пообещали, что поставки в дальнейшем будут наращиваться.