Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:52, 30 октября 2024Экономика

Россия рекордно сократила ввоз бананов из Эквадора

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года

Фото: Freepik

Россия за первые восемь месяцев 2024 года снизила ввоз бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — это минимум за последние 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным латиноамериканской страны, показатели за восемь месяцев этого года на 20 процентов меньше год к году. Помимо этого, это самый низкий объем продаж для Эквадора с 2012 года, когда за указанный период в Россию импортировали 755 тысяч тонн бананов.

Отмечается, что за последние пять лет Россия в среднем импортировала у Эквадора 958 тысяч тонн бананов — на эту страну приходилось примерно от пятой части до четверти всего ее бананового экспорта.

В январе 2024 году первая партия бананоы была отправлена в Россию из Индии. В Минсельхозе пообещали, что поставки в дальнейшем будут наращиваться.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

      Трамп сравнил администрацию президента США Байдена с репрессивной машиной

      Россия рекордно сократила ввоз бананов из Эквадора

      Российские десантники предотвратили прорыв ВСУ в Курской области

      Названо революционное оружие в зоне СВО и последствие его массового применения

      Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

      В российском регионе осужденные починили пенсионерке баню

      Назван лучший для России кандидат в президенты США

      В спорах о пользе вина для здоровья поставили точку

      Названа цель будущей политики Трампа в отношении России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше