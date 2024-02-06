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13:32, 6 февраля 2024Экономика

Россиянам пообещали рост поставок бананов из одной страны

Россельхознадзор: поставки индийских бананов в Россию будут наращиваться

Фото: Ilona Frey / Unsplash

Первая партия бананов из Индии была отправлена в Россию в январе 2024 года, вторая ожидается до конца февраля, сообщили в Россельхознадзоре.

По итогам видеовстречи с представителями индийского Минсельхоза, состоявшейся 2 февраля, в российском ведомстве пообещали, что поставки в дальнейшем будут наращиваться. Отмечается, что речь на переговорах шла также о манго, ананасах, папайе и гуаве из этой страны.

Информация об импорте из Индии, которую в службе назвали крупнейшим производителем бананов в мире, появилась на фоне ограничений поставок из Эквадора, связанных с обнаружением в продукции предприятий этого государства опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.

Эквадор является абсолютным лидером по поставкам бананов в Россию. Ранее эксперты оценили его возможные потери от прекращения поставок в РФ этого вида плодов.

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      Дмитрий Воронин
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