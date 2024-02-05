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16:05, 5 февраля 2024Экономика

Эквадор потеряет сотни миллионов долларов из-за запрета поставок в Россию

РИА Новости: Эквадор потеряет $ 754 млн от запрета ввоза бананов и гвоздик в РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эквадор может потерять сотни миллионов долларов из-за запрета на ввоз бананов и гвоздик в Россию. Об этом заявили эксперты РИА Новости, проанализировав открытые данные о поставках.

За 11 месяцев 2023 года Эквадор экспортировал в РФ бананов на сумму в 690 миллионов долларов, в среднем за месяц объем поставок составил 63 миллиона долларов (753,5 миллиона в год). При этом общий экспорт эквадорских бананов оценивается в 3,3 триллиона долларов — в Россию поставляется пятая часть этих фруктов из южно-американской страны.

Данных по экспорту гвоздик Эквадор не предоставляет, однако общий объем поставок в Россию живых цветов за январь-ноябрь 2023 года составил 800 тысяч долларов. В среднем за месяц в РФ ввозится цветов на 72 тысячи долларов, около 873 тысяч в год. Таким образом, Эквадор может лишиться поставок в Россию суммарно на 754 миллиона долларов в год, подсчитали аналитики.

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Россельхознадзор России решил приостановить с 5 февраля поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в них карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. Ведомство попросило главу эквадорского Минсельхоза Франклина Данило Паласиоса Маркеса принять меры в отношении организаций с наибольшим числом нарушений.

Позднее ведомство ограничило с 9 февраля поставки в страну выращенных в Эквадоре гвоздик. Цветочная продукция из этой страны попадает в РФ через ЕвросоюзНидерланды, Германию, Латвию и Литву. Российское ведомство направило запрос о прекращении сертификации эквадорских гвоздик в уполномоченные органы европейских государств в связи с выявлением в них другого вредителя — цветочного трипса.

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