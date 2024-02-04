В России ограничили поставки импортных цветов

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз гвоздик из Эквадора с 9 февраля

В России с 9 февраля введут ограничения на поставки выращенных в Эквадоре гвоздик. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что цветочная продукция их этой страны попадает в РФ через Евросоюз — Нидерланды, Германию, Латвию и Литву. Российское ведомство направило запрос о прекращении сертификации эквадорских гвоздик в уполномоченные органы этих государств.

Решение о запрете ввоза этих цветов было принято из-за участившихся случаев нарушений фитосанитарных требований, а именно выявления в импортных гвоздиках калифорнийского цветочного трипса. Вредитель способен поражать 244 вида растений и при отсутствии мер своевременной борьбы вызывает гибель урожая.

Ранее Россельхознадзор решил приостановить с 5 февраля поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в них другого карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. Ведомство попросило главу эквадорского Минсельхоза Франклина Данило Паласиоса Маркеса принять меры в отношении организаций с наибольшим числом нарушений.

Перестанут ввозить в Россию и корма для кошек и собак всех итальянских и французских производителей. Причиной этой меры стали нарушения в составах кормов, при этом в некоторых образцах специалисты Россельхознадзора обнаружили мышьяк.