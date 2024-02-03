В России приостановили сертификацию кормов из двух европейских стран

Россельхознадзор приостановил сертификацию кормов с предприятий Италии и Франции

Россельхознадзор приостановил сертификацию всех итальянских и французских производителей кормов для кошек и собак с 6 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В число брендов, сертификация которых будет приостановлена, попали Petfood, La Normandise, Agranda Petfood, Hill's и Nestle Italiana Spa. Нескольким производителям, среди которых оказались Sopral, Sanypet SPA, Gheda Mangimi Srl и Diusapet srl, временно продлили сертификацию до 1 апреля. В случае, если они не пройдут проверку, их ждет приостановка, как и остальных.

Причиной такого решения со стороны Россельхознадзора стали нарушения, которые нашли в составе кормов этих производителей. Отдельно отмечается, что в некоторых из них был найден мышьяк.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в России упала доля импортных кормов для животных до отметки ниже 10 процентов.

