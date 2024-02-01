Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:36, 1 февраля 2024Экономика

В России упала доля импортных кормов для животных

Доля импортных кормов для домашних животных в России упала ниже 10 %

Фото: Pixabay

В 2023 году доля импортных кормов для домашних животных в России упала ниже 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации зооиндустрии сообщает «Коммерсантъ».

В 2021 году импортные бренды занимали порядка 15-20 процентов, отметили аналитики, однако из-за ограничений на поставки кормов в Россию и сложности с закупкой ряда зарубежных марок их доля начала падать. Ассортимент на рынке восстанавливается за счет отечественных кормов и поставляемой из Турции и Сербии продукции.

В конце января Россельхознадзор запретил ввоз кормов для животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. В ведомстве объяснили решение тем, что предприятие поставляло некачественную продукцию — не следили за составом продукта, указанного в маркировке, не проводили достаточную температурную обработку сырья и не подтверждали его происхождение. Поставки с нидерландского завода Hill's были приостановлены с августа — как выяснилось, производитель заменял мясные ингредиенты на горох, сою и рапс, чтобы снизить себестоимость продукции.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций. Чем россияне будут кормить своих питомцев?
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций.Чем россияне будут кормить своих питомцев?
27 декабря 2022

Позднее Россельхознадзор ограничил поставки кормов для животных Farmina Pet Foods, произведенных предприятием в Сербии. Причиной стал найденный в образцах продукции мышьяк.

По данным NielsenIQ, ассортимент кормов для кошек и собак в 2023 году в России вырос на 8,5 и 10,5 процента после снижения в 2022 году на 2,4 и 4,4 процента соответственно. Продажи всей продукции за год выросли на 10 и 6 процентов соответственно. Президент ассоциации Кирилл Дмитриев объяснил такую динамику расширением числа собственных торговых марок (СТМ) у ретейлеров, появлением новых брендов местных производителей и поставками из Турции и Китая. При этом в в Росстате отмечают, что объем производства готовых кормов для непродуктивных животных в РФ в 2023 году снизился на 1,5 процента в годовом выражении, до 1,4 миллиона тонн.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Годами тиражировали клевету». Москва потребовала извинений после отказа ООН признать Россию агрессором по иску Украины

      Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

      В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

      11-летняя российская школьница получила разрыв селезенки после общения с отцом

      Вышедший из колонии россиянин сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

      Доверие россиян к астрологам и искусственному интеллекту сравнили

      Одержимость мужчин порно с великаншами объяснили

      В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

      Россияне приготовились тратить больше на жилье

      Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше