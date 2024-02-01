В России упала доля импортных кормов для животных

Доля импортных кормов для домашних животных в России упала ниже 10 %

В 2023 году доля импортных кормов для домашних животных в России упала ниже 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации зооиндустрии сообщает «Коммерсантъ».

В 2021 году импортные бренды занимали порядка 15-20 процентов, отметили аналитики, однако из-за ограничений на поставки кормов в Россию и сложности с закупкой ряда зарубежных марок их доля начала падать. Ассортимент на рынке восстанавливается за счет отечественных кормов и поставляемой из Турции и Сербии продукции.

В конце января Россельхознадзор запретил ввоз кормов для животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. В ведомстве объяснили решение тем, что предприятие поставляло некачественную продукцию — не следили за составом продукта, указанного в маркировке, не проводили достаточную температурную обработку сырья и не подтверждали его происхождение. Поставки с нидерландского завода Hill's были приостановлены с августа — как выяснилось, производитель заменял мясные ингредиенты на горох, сою и рапс, чтобы снизить себестоимость продукции.

Позднее Россельхознадзор ограничил поставки кормов для животных Farmina Pet Foods, произведенных предприятием в Сербии. Причиной стал найденный в образцах продукции мышьяк.

По данным NielsenIQ, ассортимент кормов для кошек и собак в 2023 году в России вырос на 8,5 и 10,5 процента после снижения в 2022 году на 2,4 и 4,4 процента соответственно. Продажи всей продукции за год выросли на 10 и 6 процентов соответственно. Президент ассоциации Кирилл Дмитриев объяснил такую динамику расширением числа собственных торговых марок (СТМ) у ретейлеров, появлением новых брендов местных производителей и поставками из Турции и Китая. При этом в в Росстате отмечают, что объем производства готовых кормов для непродуктивных животных в РФ в 2023 году снизился на 1,5 процента в годовом выражении, до 1,4 миллиона тонн.