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21:02, 31 января 2024Экономика

Россия запретила поставки кормов для животных с сербского предприятия

Россия ограничила поставки кормов для животных Farmina Pet Foods из-за мышьяка

Фото: Felice Wölke / Unsplash

Россельхознадзор объявил о введении с 31 января временных ограничений на поставки кормов для животных Farmina Pet Foods, произведенных предприятием в Сербии, в связи с тем, что в образцах продукции повторно был найден мышьяк. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Это уже второй с начала недели случай запрета на поставку кормов. Накануне, 30 января, Россельхознадзор ограничил ввоз в страну продукции итальянского завода американской компании Hill's.

Причиной такого решения в российском ведомстве назвали низкое качество кормов. Проверка показала, что на предприятии отсутствует лабораторный контроль за компонентным составом, правила температурной обработки сырья в процессе производства нарушены, а сведений и документов о его происхождении нет.

С августа прошлого года в Россию запрещены поставки кормов Hill's с нидерландского завода. Тогда в корме для кошек были обнаружены ДНК гороха, сои и рапса, о чем не было указано в сопроводительных документах. Такой результат свидетельствует о замене мясных ингредиентов на растительные для снижения себестоимости продукции.

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      Платон Щукин
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