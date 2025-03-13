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14:55, 13 марта 2025Экономика

Бананы собрались признать российским сельхозпродуктом

На Ставрополье заявили о грядущем включении бананов в перечень сельхозкультур РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российские власти могут в ближайшее время признать бананы отечественным сельхозпродуктом, благодаря чему у производителей появится возможность претендовать на меры господдержки. Соответствующий комментарий главы Минсельхоза Ставропольского края Сергея Измалкова приводит ТАСС.

Министр уточнил, что ранее «такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал, не занимался» и, поскольку Минсельхоз РФ «в этом направлении работает», «результат в ближайшее время будет».

О том, что в России задумались о собственном производстве бананов, в прошлом году рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. По словам президента РФ Владимира Путина, стране в аграрной сфере научилась «делать все». «Ну, кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать», — сказал он несколько недель назад в контексте необходимости поддерживать имеющийся потенциал и преимущества национальных производителей в случае возвращения на рынок иностранных брендов.

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