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18:30, 21 февраля 2025Экономика

Путин рассказал о выращивании бананов в России

Путин, говоря о сельхозпроизводстве, отметил, что в РФ выращивают даже бананы
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия в аграрной сфере научилась «делать все», в стране уже даже выращивают бананы, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Глава государства подчеркнул, что имеющийся потенциал национальным производителям нельзя утрачивать и поручил обеспечить им преимущества в случае возвращения в Россию иностранных брендов. Об этом сообщает ТАСС.

«Сельхозпроизводители нас упрашивали: только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать», — цитирует Путина агентство.

Также президент отметил, что санкции против РФ сыграли для нее стимулирующую роль, а решения, предлагаемые бизнесу отечественными учеными в условиях ограничений, зачастую оказываются эффективнее зарубежных аналогов.

О том, что в России задумались о собственном производстве бананов, в прошлом году рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. Позднее стало известно, что первые выращенные в стране бананы будут представлены уже в 2025-м.

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