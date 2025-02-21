Путин: Санкции против России сыграли для нее стимулирующую роль

Санкции против России сыграли для нее стимулирующую роль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит RT.

По словам главы государства, в условиях ограничений российские компании стали чаще обращаться к отечественным ученым.

«Отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — подчеркнул он.

Выступая на Форуме будущих технологий, Путин также оценил недавние новости о возможном скором возвращении зарубежных фирм, покинувших российский рынок. По его словам, нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских дипломатов, что США не станут снимать санкции с России до тех пор, пока не убедятся в ее покладистости и готовности предпринимать шаги, которых добивается Белый дом, а также не будет навязывать Европе и Украине соглашения против их интересов. По его словам, Москва должна продемонстрировать заметное изменение поведения, только в этом случае Вашингтон допускает частичное смягчение определенных ограничительных мер.