Санкции против России сыграли для нее стимулирующую роль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит RT.
По словам главы государства, в условиях ограничений российские компании стали чаще обращаться к отечественным ученым.
«Отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — подчеркнул он.
Выступая на Форуме будущих технологий, Путин также оценил недавние новости о возможном скором возвращении зарубежных фирм, покинувших российский рынок. По его словам, нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских дипломатов, что США не станут снимать санкции с России до тех пор, пока не убедятся в ее покладистости и готовности предпринимать шаги, которых добивается Белый дом, а также не будет навязывать Европе и Украине соглашения против их интересов. По его словам, Москва должна продемонстрировать заметное изменение поведения, только в этом случае Вашингтон допускает частичное смягчение определенных ограничительных мер.