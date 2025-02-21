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16:01, 21 февраля 2025Экономика

Путин заявил о стимулирующей роли санкций против России

Путин: Санкции против России сыграли для нее стимулирующую роль
Вячеслав Агапов
СюжетСанкции против России:

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Санкции против России сыграли для нее стимулирующую роль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит RT.

По словам главы государства, в условиях ограничений российские компании стали чаще обращаться к отечественным ученым.

«Отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — подчеркнул он.

Выступая на Форуме будущих технологий, Путин также оценил недавние новости о возможном скором возвращении зарубежных фирм, покинувших российский рынок. По его словам, нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских дипломатов, что США не станут снимать санкции с России до тех пор, пока не убедятся в ее покладистости и готовности предпринимать шаги, которых добивается Белый дом, а также не будет навязывать Европе и Украине соглашения против их интересов. По его словам, Москва должна продемонстрировать заметное изменение поведения, только в этом случае Вашингтон допускает частичное смягчение определенных ограничительных мер.

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