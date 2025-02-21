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10:52, 21 февраля 2025Экономика

В США допустили смягчение санкций в случае покладистости России

NYT: Госсекретарь США Рубио исключил отмену санкций без изменения поведения РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

США не станут снимать санкции с России до тех пор, пока не убедятся в ее покладистости и готовности предпринимать шаги, которых добивается Белый дом, а также не будет навязывать Европе и Украине соглашения против их интересов. В этом европейских дипломатов заверил госсекретарь США Марко Рубио, узнал The New York Times.

По его словам, Москва должна продемонстрировать заметное изменение поведения, только в этом случае Вашингтон допускает частичное смягчение определенных ограничительных мер.

Комментируя первые официальные переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде, Рубио уже отмечал, что в случае достижения мирного соглашения по Украине часть санкций против России, введенных странами Запада, придется отменить. Он объяснил, что если исчезает причина введения мер, то они должны сниматься, а для заключения сделки все стороны должны пойти на уступки.

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