Госсекретарь США раскрыл условия встречи Путина и Трампа

Рубио: Встреча Путина и Трампа зависит от урегулирования конфликта на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа зависит от урегулирования конфликта на Украине и прогресса на данном направлении. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, запись транслировалась на ее странице в социальной сети X.

«Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Рубио также добавил, что США пока стремятся в процессе переговоров выяснить, насколько Россия готова к прекращению огня и на каких условиях. Он подчеркнул, что Украина и Европейский союз (ЕС) также будут включены в мирное урегулирование, в том числе по вопросу отмены антироссийских санкций.

Ранее Путин заявил, что переговорный процесс о разрешении военного конфликта с Украиной будет проходить при ее непосредственном участии. По словам российского лидера, он, в частности, обсуждал этот вопрос во время телефонной беседы с Трампом и стороны согласны, что нельзя исключать Киев из процесса обсуждения мирного урегулирования.