Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:03, 21 февраля 2025Мир

Госсекретарь США раскрыл условия встречи Путина и Трампа

Рубио: Встреча Путина и Трампа зависит от урегулирования конфликта на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа зависит от урегулирования конфликта на Украине и прогресса на данном направлении. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, запись транслировалась на ее странице в социальной сети X.

«Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Рубио также добавил, что США пока стремятся в процессе переговоров выяснить, насколько Россия готова к прекращению огня и на каких условиях. Он подчеркнул, что Украина и Европейский союз (ЕС) также будут включены в мирное урегулирование, в том числе по вопросу отмены антироссийских санкций.

Ранее Путин заявил, что переговорный процесс о разрешении военного конфликта с Украиной будет проходить при ее непосредственном участии. По словам российского лидера, он, в частности, обсуждал этот вопрос во время телефонной беседы с Трампом и стороны согласны, что нельзя исключать Киев из процесса обсуждения мирного урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их

      Россиян предупредили о невозможности продать участок земли без одного условия

      В российском городе годовалая девочка нашла таблетки и оказалась в реанимации

      Два крупных российских маркетплейса выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

      Четверо китайских студентов похитили соотечественника в Москве

      Окружение Трампа призвало Зеленского немедленно покинуть Украину

      Пассажир самолета отомстил попутчице за босые ноги и получил поддержку в сети

      У «Крокуса» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта

      Рубио назвал самого подходящего западного политика для переговоров с Путиным

      Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше