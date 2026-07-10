«Ростех» передал «Обереги» волонтерам в зоне СВО

«Ростех» передал бронежилеты «Оберег-СН» для волонтеров на запорожском направлении СВО

Тульский завод «Октава» госкорпорации «Ростех» передал партию бронежилетов скрытого ношения «Оберег-СН» волонтерам, которые доставляют помощь бойцам на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Бронежилет весом 1,7 килограмма прикрывает площадь в 32,7 квадратного дециметра. «Оберег-СН» получил баллистические пакеты, которые обеспечивают максимальный уровень противоосколочной стойкости по ГОСТ. Также изделие способно защитить от пуль патронов 9х18 и 9х19 миллиметров и ударов холодным оружием.

«Бронежилет скрытого ношения оптимален для тех, кто не участвует в боевых действиях, но находится на линии боевого соприкосновения, где крайне высок риск осколочных ранений. В том числе для волонтеров, которые сегодня помогают нашим бойцам на передовой», — сказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко.

В мае на выставке «Экипировка» в Москве показали бронежилет «Гранат БС-К» с бронеэлементами из карбида бора. В ходе испытаний изделие выдержало попадание из снайперской винтовки Драгунова.