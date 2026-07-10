Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 10 июля 2026Мир

Испанский военный вступил в брак с россиянкой и поплатился

El Pais: Испания лишила военного доступа к секретной информации из-за брака с россиянкой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании добился лишения сержанта Военно-морских сил (ВМС) доступа к секретной информации после того, как тот скрыл брак с россиянкой и получение гражданства России. Национальная судебная коллегия страны поддержала решение спецслужбы, сообщает газета El Pais.

«Разведывательная служба обнаружила, что офицер скрыл тот факт, что 27 декабря 2023 года он женился на гражданке России в Турции», — сказано в сообщении.

Кроме того, НРЦ установил, что военнослужащий, который ранее получил гражданство Испании после украинского, также приобрел российское гражданство после 2014 года. При этом он не уведомил спецслужбу о получении паспорта РФ. По словам адвоката сержанта, в ходе судебного разбирательства военный от него отказался.

По данным издания, спецслужба обратила внимание на высказывания сержанта о том, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Испанией и Россией мог бы попросить не участвовать в боевых действиях.

При этом защита военного утверждает, что наличие гражданства РФ само по себе не свидетельствует о нелояльности Испании. Адвокат сержанта заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Ранее школьница из испанского города Овьедо Люсия, которая ранее написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, заявила о желании получить российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска атаковали объекты ВСУ под Днепром и Одессой. Горят АЗС, уничтожены пункты управления дронами
    Финских призывников научат управлять дронами
    Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына своей футбольной команды
    Опубликована карта с местами охоты отравителей на домашних животных в Москве и Подмосковье
    Экс-инженера приговорили по делу об ослепшем российском школьнике
    Российский стилист назвал модной популярную у бабушек вещь
    ЕК отказалась от наиболее жестких положений внутри 21-го пакета антироссийских санкций
    Варламов обрадовался «говнишку» в Нью-Йорке
    Назван способ собрать идеальную аптечку для путешествия
    В России анонсировали продажи рамного пикапа Bolden S7
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok