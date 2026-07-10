Испанский военный вступил в брак с россиянкой и поплатился

El Pais: Испания лишила военного доступа к секретной информации из-за брака с россиянкой

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании добился лишения сержанта Военно-морских сил (ВМС) доступа к секретной информации после того, как тот скрыл брак с россиянкой и получение гражданства России. Национальная судебная коллегия страны поддержала решение спецслужбы, сообщает газета El Pais.

«Разведывательная служба обнаружила, что офицер скрыл тот факт, что 27 декабря 2023 года он женился на гражданке России в Турции», — сказано в сообщении.

Кроме того, НРЦ установил, что военнослужащий, который ранее получил гражданство Испании после украинского, также приобрел российское гражданство после 2014 года. При этом он не уведомил спецслужбу о получении паспорта РФ. По словам адвоката сержанта, в ходе судебного разбирательства военный от него отказался.

По данным издания, спецслужба обратила внимание на высказывания сержанта о том, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Испанией и Россией мог бы попросить не участвовать в боевых действиях.

При этом защита военного утверждает, что наличие гражданства РФ само по себе не свидетельствует о нелояльности Испании. Адвокат сержанта заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Ранее школьница из испанского города Овьедо Люсия, которая ранее написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, заявила о желании получить российское гражданство.