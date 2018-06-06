Грузинский дизайнер сделал сапоги из российских паспортов

Бренд Vetements, основанный дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией, показал в профиле марки в социальной сети Instagram модель обуви с принтами в виде герба России с обложек российских заграничных паспортов.

Цвет кожи, из которой сшиты сапоги на шпильке с острыми носами, также подобран в тон обложке паспорта. Как сообщается в подписи к фотографии, модель входит в коллекцию осень-зима 2018-2019 и скоро появится в продаже. Пользователи неоднозначно восприняли идею, так, юзер michaelcoretchi поинтересовался, почему для изготовления обуви не использован принт по мотивам грузинского паспорта.

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В мае 2018 года французский модный дом Balenciaga, в котором Демна Гвасалия занимает пост креативного директора, совместил футболку и рубашку в одной вещи. Синюю рубашку в тонкую белую клетку и с длинными рукавами нашили на ярко-голубую футболку. «Рубашка с короткими и длинными рукавами с двумя вариантами ношения», — говорится в описании к продукту на официальном сайте бренда.