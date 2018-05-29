Грузин пришил рубашку к футболке и собрался дорого продать

Французский модный дом Balenciaga совместил футболку и рубашку в одной вещи, сообщает Mirror.

Синюю рубашку в тонкую белую клетку и с длинными рукавами нашили на ярко-голубую футболку. «Рубашка с короткими и длинными рукавами с двумя вариантами ношения», — говорится в описании к продукту на официальном сайте бренда.

Новый дизайн Balenciaga вызвал неоднозначную реакцию поклонников. «Хотелось бы думать, что я понимаю высокую моду. Для меня нет проблемы в том, чтобы потратить немного денег на Gucci, LV и так далее… Но это..?» — писали пользователи Twitter.

«Вот что значит дизайнер с именем. Рубашка-рубашка», — недоумевали другие.

«Эй, Balenciaga. Я только что сделал собственную двойную рубашку и она не стоила тысяч долларов!» — шутили третьи.

Вещь доступна для предзаказа на сайте за 1 290 долларов.

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В апреле креативный директор французского люксового бренда Balenciaga Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения — выпустил рубашку, изготовленную из 100-процентного полиэтилена. Текстура рубашки с короткими рукавами напоминает мусорный пакет, что отображено в названии ярко-зеленого изделия — Plastic-Bin shirt (пластиковый контейнер).

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