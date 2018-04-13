Грузин нашил рубашек из полиэтилена и продал их по 900 долларов

Креативный директор французского люксового бренда Balenciaga Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения — выпустил рубашку, изготовленную из 100-процентного полиэтилена. Об этом сообщает Metro.

Текстура рубашки с короткими рукавами напоминает мусорный пакет, что отображено в названии ярко-зеленого изделия — Plastic-Bin shirt (пластиковый контейнер). Спереди рубашка оверсайз застегивается на пуговицы, а с обратной стороны на спине золотыми буквами написано название модного дома Balenciaga.

Полиэтиленовая рубашка доступна на сайте Selfridges по цене 900 долларов.

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В декабре 2017 года Французский модный дом Balenciaga выпустил в продажу кожаные пакеты-майки для похода в супермаркет. Стоимость сумки составляет 1000 долларов. Большинству пользователей Instagram вещь не понравилась, ее назвали пакетом для бездомных. «Он что, в мусорном баке одежку нашел? Вы там вообще в своем уме?» — написал русскоязычный комментатор.

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