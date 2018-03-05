Модный дом устроил горячую линию прямо на показе

4 марта в Париже Balenciaga представил новую коллекцию. Спереди на одежде французский бренд напечатал номер телефона своей горячей линии на желтом фоне, сообщает The Cut.

Если позвонить по номеру, можно услышать приветствие робота, а затем перечень из 20 вопросов с вариантами ответа о личных предпочтениях, например, о размере одежды, любимом цвете и времени года.

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Кроме того, в соцсетях обсуждают заботу дома Balenciaga о здоровье своих моделей. Например, в Telegram-канале Golden Chihuahua написали, что девушкам выдали памятку о здоровом питании, которое модный дом обязался предоставлять им во время работы.

Также были указаны адреса электронной почты, куда модели могут присылать все возникшие у них вопросы и жалобы.

В феврале 2018 года обувь марки Crocs на высокой платформе из коллекции Balenciaga x Crocs была полностью распродана на стадии предзаказа. Сандалии из синтетического материала с пестрыми значками-клипсами, выпущенные французским модным домом Balenciaga и его креативным директором Демной Гвасалия в коллаборации с Crocs и показанные на дефиле сезона весна-2018, вызвали ажиотаж у поклонниц бренда.

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