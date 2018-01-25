Стоимость кошелок поднялась до 150 тысяч рублей

Французский модный дом Balenciaga выпустил плетеные сумки-кошелки. Об этом сообщает Footwear News.

Стоимость каждой составляет 2,6 тысячи долларов (148 тысяч рублей). Сумка входит в весеннюю коллекцию мужской одежды. Она сделана из обувных шнурков и представлена в двух цветах: черном и разных оттенках зеленого.

Также на каждой кошелке — логотип бренда. В настоящее время для покупки доступна сумка только черного цвета.

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12 января сообщалось, что марка Balenciaga попала в список главных модных трендов наступившего года.

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году модельером испанского происхождения Кристобалем Баленсиагой Эйсагирре. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

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