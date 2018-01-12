Названы главные модные тренды 2018 года

Издание HypeBae вместе с модными экспертами составило список самых главных модных трендов наступившего 2018 года.

На первой строчке расположилась спортивная одежда. Отмечается, что пика популярности она достигла еще в прошлом году. Основные бренды — Fenty Puma, Kith, Yeezy и Baja East, их продажи в нынешнем году будут только увеличиваться. Также в списке значится одежда из пластика. Актуальными будут шляпы, обувь, аксессуары и верхняя одежда из прозрачного материала.

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Далее следует максимализм. В новом году в моду войдут многослойность и яркие цвета в каждой детали одежды. По мнению экспертов, особенно популярными по-прежнему будут завышенные джинсы и куртки over-size из денима таких брендов, как Tom Ford, Stella McCartney, Calvin Klein, Off-White и Adam Selman.

В 2018 году особенно актуальными станут цветные брючные костюмы с широкими плечами от Balenciaga, Tom Ford, Victoria Victoria Beckham и Vetements. Заключительным пунктом в списке стала бахрома, в частности, на платьях и рукавах верхней одежды. Лидерами в этой области оказались Calvin Klein, Balmain и Erdem.

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