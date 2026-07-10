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12:31, 10 июля 2026Россия

Названы цели массированного и шести групповых ударов России по Украине

Минобороны: ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 4 по 10 июля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Удары наносились по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам, складам боеприпасов, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также логистическим центрам, местам хранения и производства БПЛА, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России сотни украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, во время мощной атаки ВСУ под удар попали 13 российских регионов.

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