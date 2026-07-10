Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 10 июля 2026Мир

Пекин призвал не раздувать миф о китайской угрозе в Арктике

В МИД КНР назвали заявления НАТО об Арктике мифом о китайской угрозе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай выступает против раздувания мифа о так называемой китайской угрозе и нагнетания конфронтации в Арктике. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте о стремлении альянса сдерживать усиление позиций РФ и КНР в регионе, передает ТАСС.

«Китай решительно выступает против раздувания мифа о так называемой китайской угрозе, а также создания напряженности и конфронтации в Арктике», — сказала дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что деятельность КНР в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию региона и полностью соответствует международному праву.

Ранее стало известно, что финансовые перспективы Арктики оценили в 100 миллиардов долларов в год. Такая оценка основывается на прогнозах Минвостокразвития, ориентированных на 2035 год. Выйти на этот показатель планируется за счет наращивания экспорта крупнейших компаний («Восток Ойл», «Новатэк», «Норникель») и увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 200 миллионов тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о продаже Турцией российских C-400
    Задержан военблогер Тринадцатый
    Сгоревший в собственном доме мужчина оказался жертвой серийного убийцы
    В Кремле высказались о позиции Киева по мирному урегулированию
    Финских призывников научат управлять дронами
    Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына своей футбольной команды
    Опубликована карта с местами охоты отравителей на домашних животных в Москве и Подмосковье
    Экс-инженера приговорили по делу об ослепшем российском школьнике
    Российский стилист назвал модной популярную у бабушек вещь
    ЕК отказалась от наиболее жестких положений внутри 21-го пакета антироссийских санкций
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok