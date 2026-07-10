Пекин призвал не раздувать миф о китайской угрозе в Арктике

В МИД КНР назвали заявления НАТО об Арктике мифом о китайской угрозе

Китай выступает против раздувания мифа о так называемой китайской угрозе и нагнетания конфронтации в Арктике. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте о стремлении альянса сдерживать усиление позиций РФ и КНР в регионе, передает ТАСС.

«Китай решительно выступает против раздувания мифа о так называемой китайской угрозе, а также создания напряженности и конфронтации в Арктике», — сказала дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что деятельность КНР в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию региона и полностью соответствует международному праву.

Ранее стало известно, что финансовые перспективы Арктики оценили в 100 миллиардов долларов в год. Такая оценка основывается на прогнозах Минвостокразвития, ориентированных на 2035 год. Выйти на этот показатель планируется за счет наращивания экспорта крупнейших компаний («Восток Ойл», «Новатэк», «Норникель») и увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 200 миллионов тонн.