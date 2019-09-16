Демна Гвасалия ушел из Vetements

Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия и основатель французского модного бренда Vetements покинул компанию. Об этом сообщает портал WWD.

Брат модельера Гурам Гвасалия, который является соучредителем Vetements, и генеральный директор цюрихского офиса марки выразил благодарность Демне за проделанную работу. «Vetements всегда состоял из команды креативных людей. Мы продолжим расширять границы бренда, помня о его подлинных ценностях. Достижения Демны за последние несколько лет представляют собой ключевую главу в истории Vetements. Мы очень благодарны Демне за то, что он внес свой вклад в развитие дома», — пояснил Гурам Гвасалия.

Других комментариев по поводу случившегося братья давать не стали, однако, как известно, Демна продолжит работу в модном доме Balenciaga в качестве креативного директора.

Демна Гвасалия основал французский модный дом Vetements в 2014 году. Его показы славились своей экстравагантностью и проходили в самых непредсказуемых местах. Например, одно из первых шоу бренда состоялось в знаменитом парижском секс-клубе Le Dépot. Кроме того, показы Vetements проходили в китайском ресторане, на блошином рынке и даже в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на Елисейских Полях в Париже.

Созданные Демной оверсайз толстовки с кривыми и нецензурными надписями, футболки с принтам на грузинском языке и похожие на полицейскую форму или костюм разнорабочего наряды стали культовыми для молодежи. Многие считают, что такими образами Гвасалия расширил границы моды и умело привнес в нее социальный подтекст.

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