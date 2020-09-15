Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст дала отпор пользователям, которые осудили ее за продажу линейки корректирующего белья для беременных собственного бренда Skims. Скриншот ее Instagram-сторис публикует портал Page Six.

В ответ на критику телезвезда ответила, что придуманная ею новая коллекция утягивающей одежды предназначена не для визуального изменения фигуры, а для уменьшения болей во время беременности. По ее словам, белье поддерживает живот женщины, уменьшая тем самым давление на ее поясницу. При этом она добавляет, что при выборе материала для пошива вещей в области живота была использована более тонкая ткань.

Фото опубликовано @skims

Кроме того, знаменитость подчеркнула, что компрессионные легинсы облегчают неприятные ощущения, вызванные отеками из-за скопления лишней жидкости. В послании также отмечается, что вещи из новой линейки помогут покупательницам, которые восстанавливаются после естественных родов и кесарева сечения.

«Мы создали эту коллекцию в ответ на тысячи просьб беременных женщин. Я и сама нуждалась в таком белье во время беременности», — написала 39-летняя предпринимательница в опубликованном посте.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян объявила о запуске утягивающей одежды для беременных и подверглась критике со стороны покупателей. В ассортименте Skims появились боди, бюстгальтеры с открывающимися частями для кормления грудью, а также трусы, шорты и легинсы. Клиенты посчитали, что беременные не нуждаются в корректировке фигуры, и написали об этом в соцсетях.