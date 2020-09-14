Ким Кардашьян обругали за попытку сделать беременных стройнее утягивающим бельем

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст объявила о старте продаж новой линейки корректирующего белья для беременных собственного бренда Skims и подверглась критике в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Mail.

В новой коллекции появились утягивающие боди, бюстгальтеры с открывающимися частями для кормления грудью, а также трусы, шорты и легинсы с завышенной талией и поддержкой живота. Отмечается, что все товары представлены в девяти различных цветах.



Кардашьян продемонстрировала одежду в Instagram-сторис и объяснила, что при выборе материала для пошива вещей в области живота была использована более тонкая ткань во избежание сдавливания. Однако, по ее словам, белье «корректирует форму ягодиц».

Фото опубликовано @skims





Покупатели обругали предпринимательницу в соцсетях за то, что она попыталась сделать беременных стройнее, и подчеркнули, что они вовсе не нуждаются в корректировке фигуры.

«Корректирующее белье для беременных… Это что такое?», «Разве ношение корректирующего белья не подвергает беременность риску?», «В чем вообще смысл быть беременной, если вам придется прятать от окружающих абсолютно все, что делает вас беременной?», «Когда я буду беременной, это будет моим единственным шансом насладится трансформацией своего тела. Зачем скрывать то, что я создаю чудо внутри себя?», «Кажется, это опасно», — высказывались они.



Ранее в сентябре сестру Ким Кардашьян Хлои заподозрили в беременности после публикации фото с пляжа. Она попозировала боком к камере в черном платье с цветочным принтом. Фанаты обратили внимание на живот звезды и посчитали, что она вновь беременна.