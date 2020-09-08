Сестру Кардашьян заподозрили в беременности после публикации фото с пляжа

Младшую сестру телезвезды Ким Кардашьян Хлои заподозрили в беременности после публикации снимка с пляжа. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.



На размещенном кадре знаменитость позирует боком к камере в черном платье с цветочным принтом и высоким разрезом, который оголяет ее ногу. Образ Кардашьян дополнили крупные золотые серьги-кольца. Волосы звезды заплетены в косы, а на лицо нанесен яркий макияж. «С Днем Труда», — подписала она пост, который набрал больше миллиона лайков.



Фанаты обратили внимание на живот предпринимательницы и посчитали, что она вновь беременна. «Я вижу беременный животик», «Она что, беременна?», «Ребенок №2?», «У меня такое чувство, что она беременна», «Она снова беременна», — писали они.



Известно, что у Кардашьян уже есть одна двухлетняя дочь Тру (True). Отец девочки — канадский профессиональный баскетболист Тристан Томпсон. Официально о новой беременности знаменитость не сообщала.



Ранее Хлои Кардашьян поделилась откровенным снимком и порадовала поклонников. На опубликованном кадре знаменитость позирует с мокрыми волосами в черном бикини собственного бренда Good American. Стоимость купальника составляет 7597 рублей.

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