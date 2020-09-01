Сестра Кардашьян порадовала фанатов снимком в бикини собственного бренда

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Хлои поделилась откровенным снимком и порадовала поклонников. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре знаменитость позирует с мокрыми волосами в черном бикини собственного бренда, который оформлен деталью в виде тонкой золотой цепи. Стоимость купальника марки Good American составляет 7597 рублей. Кардашьян также надела золотой браслет и кольцо с бриллиантами.

Подписчики звезды восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 2,8 миллиона лайков. «Вау, ты сияешь!», «Господи, ты выглядишь потрясно», «Красивая», «Твое тело — просто сказка», «Горячая штучка!», «Отлично выглядишь, Хлои», — высказались фанаты.

В июле Хлои Кардашьян опубликовала снимок в бикини и вдохновила поклонников. Ее сфотографировали на территории дома в купальники бренда Good American с леопардовым принтом. Отмечается, что автором съемки выступила украинская фотохудожница Саша Самсонова. Тело звезды вдохновило пользователей, о чем они написали в комментариях под кадрами.