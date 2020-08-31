Изменившаяся до неузнаваемости Адель вновь удивила фанатов снимком в бикини

Британская певица Адель, которая похудела на 45 килограммов, вновь удивила подписчиков своим внешним видом. Их комментарии появились под снимком знаменитости в Instagram.

Исполнительница позирует в серых легинсах с завышенной талией и бикини с принтом в виде флага Ямайки. Ее образ дополнили золотые колье, браслеты и серьги-кольца. На размещенном фото за спиной Адель крылья из желтых перьев.

В описании к публикации певица поздравила фанатов с ежегодным фестивалем Notting Hill Carnival, который должен был пройти в Лондоне, но был отменен в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

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Поклонники изменившейся до неузнаваемости Адель восхитились ее фигурой в комментариях под постом, который набрал больше трех миллионов лайков. «Как всегда прекрасна», «Ты сломала интернет своей красотой», «Ты просто королева», «Адель, я в шоке от того, как ты выглядишь», — высказались они.

Ранее в августе Адель поразила поклонников своей стройностью. Звезда опубликовала снимок в облегающей кофте кофейного цвета с принтом в виде полумесяца и черных лосинах. Адель повторила образ певицы Бейонсе из клипа Already, где у нее костюм из такой же ткани.