Мини-платье как у похудевшей на десятки килограммов Адель раскупили за сутки

Наряд как у похудевшей на несколько десятков килограммов британской певицы Адель, в котором она сфотографировалась в свой день рождения, раскупили за сутки. Об этом сообщает Independent в четверг, 7 мая.

Исполнительница разместила снимок, на котором она позировала в платье черного цвета с пышными рукавами, высоким воротом и юбкой длины мини. По информации издания, вещь продавалось на сайте марки Elzinga за 604 доллара (44,7 тысячи рублей), однако на данный момент она полностью распродано.

Отмечается, что точно такое же оранжевое платье ручной работы из стопроцентного шелка все еще доступно в интернет-магазине за ту же цену.

Днем ранее, 6 мая, Адель поделилась снимком, на котором она запечатлена во дворе своего дома. Поклонники оценили кардинальные изменения во внешности британки: как ранее писали СМИ, знаменитость сбросила 45 килограммов. В описании к публикации певица поблагодарила фанатов за поздравления и написала о своем уважении к медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

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