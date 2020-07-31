Тело сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников

Уэст Хлоя, младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, поделилась откровенным снимком и вдохновила поклонников. Фотография опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На снимке участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» запечатлена на территории своего дома в леопардовом бикини американского бренда Good American. Данная марка одежды принадлежит 41-летней Кортни Кардашьян.

Девушку сняла украинская фотохудожница Саша Самсонова, которая регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер.

Материалы по теме «Мы же так старались» Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?

Фотография набрала почти миллион лайков, а тело 36-летней знаменитости вдохновило поклонников. «Самая лучшая! Хлои, спасибо за вдохновение, выглядишь потрясающе!», «Хочу выглядеть так же», «Ты просто сногсшибательна!», «Ты горячее, чем погода в Лос-Анджелесе», «Тело и купальник мечты», — писали они.

Ранее в июле несколько знаменитостей одновременно показали фото в одном и том же купальнике упомянутого бренда. Речь идет о слитном комплекте Showoff с леопардовым принтом. Так, в изделии попозировали старшая сестра Ким Кардашьян Кортни, популярная фэшн-блогерша Дженьюари Джонс (January Jones) и российская супермодель Ирина Шейк.