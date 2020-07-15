Фанаты не узнали сестру Кардашьян на снимке и обвинили ее в пластике лица

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя поделилась новым снимком и удивила поклонников своей внешностью. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом кадре она позирует вместе с матерью Крис Дженнер с распущенными длинными волосами. «Моя королева», — подписала пост Кардашьян.

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Подписчики звезды не узнали ее на опубликованном фото и обвинили Кардашьян в том, что ее лицо изменилось до неузнаваемости из-за пластических операций. «Что произошло с твоими щеками, Хлои?», «Ты выглядишь абсолютно разной на нескольких последних фото, что случилось?», «Что ты сделала со своим лицом?», «Болят ли твои филеры в щеках?» — высказывались фанаты.

В июле поклонники Хлои Кардашьян не узнали звезду на снимке и уличили ее в пластике. Ее сфотографировали на фоне моря в кожаной мини-юбке, худи бренда Talentless и кроссовках Yeezy. Пользователи сети раскритиковали Хлои в комментариях под публикацией.

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