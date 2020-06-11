Россияне не узнали похудевшего за карантин Баскова

Российский певец Николай Басков попозировал на фотографии с телеведущим Иваном Ургантом и удивил пользователей сети своей внешностью. Снимок появился в Instagram-аккаунте Урганта.

На размещенном кадре знаменитости запечатлены в ярких футболках в студии программы «Вечерний Ургант». При этом их лица покрыты блестками.

Россияне не узнали похудевшего исполнителя. «Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник», — комментировали они публикацию.

В мае фото сбросившей несколько десятков килограммов Адель в мини-юбке удивило фанатов. Так, певица поделилась снимком, на котором она запечатлена во дворе своего дома. Поклонники оценили кардинальные изменения во внешности британки, при этом некоторые не узнали ее на снимке. Как ранее писали СМИ, знаменитость сбросила 45 килограммов.

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