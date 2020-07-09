Поклонники сестры Кардашьян не узнали звезду на снимке и уличили ее в пластике

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя поделилась новым фото и удивила подписчиков своей внешностью. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 36-летняя знаменитость позирует на фоне моря в кожаной мини-юбке, худи бренда Talentless и кроссовках Yeezy. Таким образом она прорекламировала новую продукцию марки Talentless, которая принадлежит ее другу, бывшему молодому человеку Кортни Кардашьян Скотту Дисику.

Материалы по теме Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы

Поклонники Кардашьян не узнали звезду на опубликованном фото и уличили ее в том, что ее лицо изменилось до неузнаваемости из-за пластических операций. «Это совсем другой человек», «Когда Кардашьян перестанут делать пластику, чтобы выглядеть лучше?», «Это Хлои? Совсем не похожа, что случилось с твоим лицом?», «Возможно дело не в худи, а в пластике», «Ты выглядишь моложе с каждым днем, спасибо твоим докторам!» — писали фанаты.

11 июня россияне не узнали певца Николая Баскова, похудевшего за время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. Он сфотографировался вместе с телеведущим Иваном Ургантом с блесками на лице. Подписчики поразились изменениям во внешности исполнителя в комментариях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!