Поклонники сестры Кардашьян не узнали звезду на снимке и уличили ее в пластике

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя поделилась новым фото и удивила подписчиков своей внешностью. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 36-летняя знаменитость позирует на фоне моря в кожаной мини-юбке, худи бренда Talentless и кроссовках Yeezy. Таким образом она прорекламировала новую продукцию марки Talentless, которая принадлежит ее другу, бывшему молодому человеку Кортни Кардашьян Скотту Дисику.
Поклонники Кардашьян не узнали звезду на опубликованном фото и уличили ее в том, что ее лицо изменилось до неузнаваемости из-за пластических операций. «Это совсем другой человек», «Когда Кардашьян перестанут делать пластику, чтобы выглядеть лучше?», «Это Хлои? Совсем не похожа, что случилось с твоим лицом?», «Возможно дело не в худи, а в пластике», «Ты выглядишь моложе с каждым днем, спасибо твоим докторам!» — писали фанаты.
11 июня россияне не узнали певца Николая Баскова, похудевшего за время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. Он сфотографировался вместе с телеведущим Иваном Ургантом с блесками на лице. Подписчики поразились изменениям во внешности исполнителя в комментариях.