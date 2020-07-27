Ирина Шейк снялась в купальнике бренда сестры Кардашьян

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенной фотографией в бикини во время отдыха. Снимок появился в сторис Instagram-аккаунта знаменитости.

На размещенном кадре 34-летняя модель позирует в слитном купальнике с леопардовым принтом бренда Good American, который принадлежит младшей сестре Ким Кардашьян Хлои. Стоимость изделия на сайте марки составляет 8507 рублей. Шейк также надела соломенную шляпу.

Ранее в июле Ирина Шейк с 18-летним манекенщиком снялись в рекламе туши для ресниц марки Pat McGrath Labs. На опубликованном кадре Шейк и сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиан запечатлены в кожаных костюмах. Автором снимка выступил американский модный фотограф Стивен Майзел (Steven Meisel).