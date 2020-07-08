Ирина Шейк сделала селфи в бюстгальтере

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась фотографией в нижнем белье Intimissimi и порадовала подписчиков. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

34-летняя Шейк сделала селфи в бюстгальтере черного цвета с мокрыми волосами и без макияжа. На заднем плане в зеркале отражается ее спина: она запечатлена в трусах той же марки. Из аксессуаров на ней — тонкое ожерелье в виде глаза.

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Откровенным снимком знаменитость прорекламировала продукцию бренда Intimissimi, лицом которого она является. Подписчики восхитились фигурой манекенщицы и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 472 тысячи лайков. «Шикарна!», «Посмотрите в зеркало на заднем плане и поблагодарите меня позже, красотка», «Ты выглядишь потрясающе», «Одна из самых красивых женщин в мире», — высказывались поклонники.

3 июля Ирина Шейк опубликовала фото, которое было сделано в рамках рекламной кампании нижнего белья Intimissimi. Ее сфотографировали в полупрозрачном комплекте упомянутой марки на голубом фоне. Автором съемки стал английский фэшн-фотограф Рован Пэпиер (Rowan Papier).

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