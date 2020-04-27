Ирина Шейк снялась в рекламной кампании в пиджаке на голое тело

Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала в фотосессии в рамках рекламной кампании итальянского бренда Furla. Снимок появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети фото знаменитость позирует в черном костюме из атласа — в пиджаке, надетом на голое тело, и обтягивающих брюках. Модель демонстрирует красную кожаную сумку через плечо модели Rosa Chiaro H, стоимость которой на сайте бренда составляет 20,5 тысячи рублей.

Автором съемки стал итальянский модный фотограф Джампаоло Сгура (Giampaolo Sgura), работавший с мировыми изданиями, среди которых Vogue, Teen Vogue, Allure, GQ и Interview. Стилистом выступил Джордж Кортина (George Cortina), а визажистом — Фульфия Фарольфи ( Fulvia Farolfi), которая сотрудничает модным домом Chanel.

В апреле Ирина Шейк снялась в фотосессии в белье для журнала Interview. Ее запечатлели в куртке-бомбере, кедах марки Vans и белых трусах, а на другом снимке она в брючном костюме песочного цвета и бордовым топе бренда Hermes. Помимо этого, ее сфотографировали в зеленой толстовке Phipps, шортах Maison Alaïa и туфлях Chanel.

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