Опубликовано новое архивное фото Ирины Шейк с сестрой

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена вместе со своей старшей сестрой Татьяной. Пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости в среду, 22 апреля.

На снимке юные девушки позируют под полосатым пляжным зонтом. Старшая сестра одета в бежевое платье, а на младшей — светлый укороченный топ на молнии и голубые джинсы. В описании Шейк поздравила Татьяну с днем рождения.

В течение часа после публикации фото собрало 100 тысяч лайков. Поклонники высказали свое восхищение девушкам в комментариях. «Ирина всегда была прекрасна», «Красивые! Где-нибудь на Черном море», «Классное фото», «Такие молодые, загорелые, естественные!» — писали англоязычные и русскоязычные подписчики.

15 апреля Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте. На архивном кадре юная Шейк запечатлена в полный рост на фоне фонтана. Она одета в желтую укороченную футболку и светло-розовые расклешенные брюки. В описании публикации модель поставила число 14.

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