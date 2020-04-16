Уличный наряд Ирины Шейк при пандемии коронавируса привлек внимание журналистов

Наряд российской супермодели Ирины Шейк, в котором она появилась на улицах Нью-Йорка во время пандемии коронавируса, привлек внимание журналистов модного журнала Vogue. Фотографии папарацци появились на сайте издания.

Шейк была запечатлена в камуфляжном спортивном костюме Moschino, поверх которого она надела черную куртку. Ее образ дополнили массивные ботинки Bottega Veneta и шарф цвета хаки, который модель повязала на лицо вместо защитной маски.

Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

По информации издания, несмотря на пандемию и обязательный режим самоизоляции, папарацци часто удается сфотографировать звезд на улицах Нью-Йорка. Журналисты отметили, что Шейк вышла из дома без защитных перчаток, но в целом основные меры безопасности были соблюдены.

В апреле Ирина Шейк показала свою фотографию в 14-летнем возрасте. На архивном кадре она запечатлена в полный рост на фоне фонтана, одетая в желтую укороченную футболку и светло-розовые расклешенные брюки. Публикация за несколько часов собрала почти полмиллиона лайков.

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