Уличный наряд Ирины Шейк при пандемии коронавируса привлек внимание журналистов

Наряд российской супермодели Ирины Шейк, в котором она появилась на улицах Нью-Йорка во время пандемии коронавируса, привлек внимание журналистов модного журнала Vogue. Фотографии папарацци появились на сайте издания.
Шейк была запечатлена в камуфляжном спортивном костюме Moschino, поверх которого она надела черную куртку. Ее образ дополнили массивные ботинки Bottega Veneta и шарф цвета хаки, который модель повязала на лицо вместо защитной маски.
По информации издания, несмотря на пандемию и обязательный режим самоизоляции, папарацци часто удается сфотографировать звезд на улицах Нью-Йорка. Журналисты отметили, что Шейк вышла из дома без защитных перчаток, но в целом основные меры безопасности были соблюдены.
В апреле Ирина Шейк показала свою фотографию в 14-летнем возрасте. На архивном кадре она запечатлена в полный рост на фоне фонтана, одетая в желтую укороченную футболку и светло-розовые расклешенные брюки. Публикация за несколько часов собрала почти полмиллиона лайков.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения