Ирина Шейк с 18-летним манекенщиком снялись в рекламе в кожаных костюмах

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для рекламной кампании косметического бренда вместе с 18-летним сыном британской актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демианом. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном фото 34-летняя знаменитость и 18-летний манекенщик запечатлены в кожаных костюмах. На Шейк — черное платье на одно плечо, перчатки в тон и кольцо с крупным камнем, а на Херли — черная рубашка и серебряная цепочка. Съемка была проведена для рекламы новой туши для ресниц Dark Star марки Pat McGrath Labs.

Материалы по теме Вторая кожа Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности

Автором фото выступил американский модный фотограф Стивен Майзел (Steven Meisel), в объектив которого попадали модели Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и многие другие.

Поклонники оценили публикацию Шейк в комментариях. «Потрясающе!», «Ты самая красивая русская женщина этого века», «Крутой образ», «Прекрасные создания», «Слишком много красоты на одном фото» — писали они.

В июле Ирина Шейк поделилась фотографией, которая была сделана в рамках рекламной кампании нижнего белья Intimissimi. Ее запечатлели в полупрозрачном комплекте упомянутой марки на голубом фоне. Автором съемки стал английский фэшн-фотограф Рован Пэпиер (Rowan Papier).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



