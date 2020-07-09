Рената Литвинова в облегающем наряде грузинского дизайнера восхитила фанатов

Актриса Рената Литвинова опубликовала фото в облегающем наряде модного дома Balenciaga и привела в восторг поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

53-летняя знаменитость попозировала в красном комбинезоне с анималистичным черным принтом, нижняя часть которого выполнена в виде сапог на каблуках. На кадре волосы Литвиновой уложены волнами, а губы накрашены помадой бордового оттенка.

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«Самая нужная одежда для меня, как сценариста и режиссера — очень подстегивает настроение, и не хочется есть!» — подписала актриса свой пост. Подписчики восхитились ее внешним видом и написали об этом в комментариях под публикацией. «Интересный костюм!», «Красиво», «Вы восхитительны, что еще сказать!», «Кумир», «Рената — вы бесконечно красивая», «Я восхищаюсь вами», — высказывались фанаты.

Пост креативного директора модного дома Balenciaga занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия. Бренд был основан во Франции в 1919 году.

В январе популярная японская певица Аюми Хамасаки выступила на концерте в кофте с российским матом дизайнера Демны Гвасалия. Исполнительница появилась на сцене в черном худи бренда Vetements с белой надписью «Иди на *** [к черту]».

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