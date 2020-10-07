Ким Кардашьян вновь пожаловалась на переболевшего коронавирусом супруга

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян пожаловалась на трудности при уходе за супругом, рэпером Канье Уэстом, который переболел коронавирусом. Интервью с ней появилось на сайте издания Grazia.

39-летняя Ким рассказала журналистам, что ухаживала за мужем одна, без помощи врачей, медсестер и прислуги. По ее словам, он заболел в самом начале пандемии, когда еще никто не знал, как правильно лечить коронавирус. «Меня пугала неизвестность. Со мной дома находились четверо детей и больше никого, кто мог бы мне помочь», — объяснила она.

Так, согласно материалу, телезвезде приходилось менять простыни Уэсту и помогать ему встать, когда он чувствовал себя плохо. «Смена постели в перчатках и защитном экране для лица — страшное воспоминание для меня», — отметила Кардашьян.

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Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Ким, она старается сохранять позитивный настрой в разгар пандемии. «Я уважаю то, что происходит в мире. Может, нашей планете нужна была передышка», — пояснила американка.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян сходила на свидание с Канье Уэстом, развеяв таким образом слухи о разводе. Сообщается, что пара отправилась на свадьбу к близким друзьям. Кардашьян поделилась снимком, на которой были запечатлены ее ноги и ноги Уэста.

В сети уже появлялись слухи о том, что супруги запланировали развод. Анонимный источник добавляет, что инициатором разрыва стала Кардашьян.

Пара поженилась в 2014 году, через год после рождения дочери Норт. Всего у супругов четверо детей: две дочери Норт и Чикаго и два сына Сейнт и Псалм.