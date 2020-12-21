В сети обругали вкус Дуа Липы после выхода в «нелепом» наряде

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фото в новом наряде и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

В своем Instagram 25-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых она запечатлена на фоне елки на одной из центральных улиц Нью-Йорка в наряде из коллаборации брендов Moncler Genius + 8 Richard Quinn в бело-голубую клетку. На ней — короткая стеганая куртка, мини-юбка, колготки и туфли на каблуках с принтом. Публикация набрала больше 1,9 миллиона лайков.

Пользователи сети сочли образ знаменитости нелепым и обругали его в комментариях. «У нее худшее чувство стиля», «Ужасно нелепый наряд», «Что на нее надето...», «Еще одна поп-исполнительница, которая не может повзрослеть», — возмущались они.

Ранее в декабре ноги Дуа Липы на фото в бикини взволновали фанатов. На кадрах она позирует на фоне диско-шара в комплекте бикини бренда Alessandra Rich, который состоит из завышенных плавок и топа с полупрозрачными рукавами, сетчатых колготках и ботинках на каблуках.