На сайте любимого дешевого бренда россиян появилось платье с торчащими стрингами

Британский онлайн-ретейлер Asos, признанный любимым дешевым брендом россиян, выпустил в продажу откровенное платье, которое озадачило клиентов. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Речь идет об облегающем черном платье длины миди с широким вырезом на спине, из под которого торчит деталь стрингов. Стоимость наряда составляет 20 фунтов стерлингов (2020 рублей).

В Instagram-аккаунте бренда появилась фотография блогерши Эм Дэвис в описанном платье. Публикация набрала больше 57 тысяч лайков, а сама вещь стала объектом споров. Так, одни пользователи сочли неприличным выставлять напоказ нижнее белье. «Близится конец света», «Это нелепо», «2020 год — не время возвращать этот тренд назад», «Для меня это неприемлемо», — высказывались они.

В то же время другие покупатели оценили наряд. «Отлично! Это что-то новое. Это необычно», «Как по мне, выглядит замечательно. Если вам нравится — носите!», «Невероятно!» — писали юзеры.

В октябре торчащие из-под одежды стринги вновь вернулись в моду из 2000-х. Тенденция была распространена среди таких икон стиля, как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. В настоящий момент она вернулась в моду, и ее полюбили супермодель Белла Хадид и певица Дуа Липа.