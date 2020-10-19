Красные стринги под платьем Ким Кардашьян смутили фанатов

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст попозировала в откровенном наряде, в результате чего была обругана пользователями сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

На своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость разместила серию фото в обтягивающем черном платье в пол. Наряд из весенней коллекции 2021 года люксового бренда Givenchy оформлен вырезами на локтях и спине, за счет чего из-под него видны красные стринги. Кардашьян снялась в нескольких позах и продемонстрировала образ, дополненный золотистым колье и крупной сумкой, с разных ракурсов. Публикация набрала почти 4,9 миллиона лайков.

Фанатов смутил описанный наряд телезвезды. «Почему бы тебе не повзрослеть. Ты ведь мать. Блин, хватит этих картинок», «Эти красные стринги такие мерзкие», «Она совсем не привлекательна и похожа на восковую фигуру», «Почему она возвращает худшие тенденции из начала 2000-х?», «Почему ей нужно, чтобы кто-то видел ее нижнее белье?» — высказывались они.

На странице Givenchy в соцсетях появилась серия фотографий знаменитостей в одежде из новой линейки, разработанной Мэттью Уильямсом. Среди них — предпринимательница Кайли Дженнер, модели Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл и Кайя Гербер, актрисы Джулианна Мур и Барби Феррейра, а также теннисистка Мария Шарапова.

Ранее в октябре Ким Кардашьян вышла на улицу в наряде как в нулевых вместе с Пэрис Хилтон. На размещенных в сети кадрах они запечатлены в похожих велюровых спортивных костюмах розового и серого цветов из новой коллекции собственного бренда нижнего белья Кардашьян Skims.