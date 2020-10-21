Торчащие из-под одежды стринги вновь вернулись в моду из 2000-х

Знаменитости и супермодели начали массово носить торчащие из-под одежды стринги и запустили новый модный тренд. Соответствующие снимки появились в соцсетях.

Тенденция демонстрировать из-под брюк нижнее белье была распространена в 2000-х годах среди икон стиля, таких как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. В настоящий момент она вернулся в моду и стала популярна у современных звезд.

Фото опубликовано @90sanxiety

Так, например, американская супермодель Белла Хадид попозировала в белых кроп-топе и джинсах, продемонстрировав при этом нижнее белье в тон наряду. В то же время предпринимательницу Кайли Дженнер запечатлели в голубых джинсах, которые обнажают шелковые стринги изумрудного цвета.

Фото опубликовано @bellahadid

Британская певица Дуа Липа сфотографировалась в зеркало в укороченной футболке с ярким принтом, синих джинсах и черных стрингах, тогда как телезвезда Меган Бартон-Хэнсон опубликовала в соцсетях кадр в латексном костюме, состоящем из топа и брюк, и торчащими из-под него трусами.

Фото опубликовано @dualipa

Певица Дженнифер Лопес, в свою очередь, объединила в одном из своих нарядов сразу два модных тренда осени — виднеющиеся стринги и волочащиеся по земле брюки с экстремально широкими и длинными штанинами.

Ранее в октябре Ким Кардашьян-Уэст попозировала в откровенном наряде и была обругана в сети. Знаменитость разместила фото в платье с вырезами на локтях и спине, за счет чего из-под него были видны красные трусы. Фанатов смутил внешний вид телезвезды, и они принялись критиковать ее в комментариях.