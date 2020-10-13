Волочащиеся по земле штаны стали новым модным трендом у женщин

Знаменитости начали массово носить брюки клеш с экстремально широкими и длинными штанинами и запустили новый модный тренд осени 2020 года. Соответствующие снимки появились в соцсетях.



Чаще всего описанный предмет гардероба сочетают с футболками, свитерами, толстовками и кроссовками. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают носить волочащиеся по земле брюки с объемными пиджаками, рубашками и туфлями на каблуках.

Фото опубликовано @hey_irma

Так, например, модный блогер Максин Вильде (Maxine Wylde) снялась в подобных брюках голубого цвета, бежевом объемном пиджаке, белом кроп-топе и черных кожаных сандалиях.

В свою очередь, российская стилистка Ирма Оганова поделилась кадром, на котором она позирует в описанной вещи телесного цвета и светлом свитере оверсайз.

Блогерша Эмили Синдлев (Emili Sindlev) объединила в одном из своих нарядов сразу два модных тренда осени — волочащиеся по земле брюки и рубашку с популярным в 70-х объемным воротником.

Фото опубликовано @emilisindlev

Кроме того, в подобных джинсах появлялись на публике поп-исполнительница и дизайнер Рианна и жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер. Отмечается, что штаны трендового фасона появились в ассортименте таких люксовых марок, как Givenchy, Balenciaga и Louis Vuitton.



Ранее в октябре рейтузы стали новым модным трендом у женщин. Речь идет об облегающих брюках с широкими петлями, которые пришиваются к самому краю штанины. Сообщается, что в XVIII веке описанная вещь была частью экипировки для верховой езды.